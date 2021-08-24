«Слияние двух морей» в Сочи попало на видео

В Сочи туристы, отдыхающие на яхте, запечатлели необычное природное явление — «слияние двух морей». Соответствующий ролик опубликовала «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Так, на видео попал эффект, возникший из-за стекания пресной воды с гор после дождя. Из-за мутного цвета создается ощущение, будто по морю проходит четкая граница — у берега вода бледно-зеленая, а на расстоянии одного километра от суши — темно-синяя.

Как объясняет эколог Вениамин Голубитченко, вода не смешивается воедино из-за разной плотности и химического состава. По его словам, по времени такую картину можно наблюдать от нескольких минут до трех дней.