Аномальный цвет популярной лагуны в Южной Америке возмутил местных жителей

Популярная в Аргентине лагуна окрасилась в аномальный цвет из-за загрязнения, что вызвало возмущение местных жителей. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, водоем в Патагонии, одном из регионов Южной Америки, стал ярко-розовым из-за выбросов химических веществ, которые используются на рыбном предприятии. Уточняется, что морепродукты, в частности креветки, обрабатываются сульфитом натрия перед экспортом, а все отходы сбрасываются в лагуну.

Жители ближайшего города пожаловались на неблагополучную экологическую обстановку и обратили внимание на неприятные запахи, которые исходят от воды в последнее время.

«Проблему должно устранить правительство, которе санкционирует отравление людей», — прокомментировал ситуацию эко-активист Пабло Лада (Pablo Lada).

В качестве протеста местные жители перекрыли дорогу, по которой грузовики перевозили переработанные рыбные отходы на очистные сооружения.

Ранее в июле морская вода у берегов Анапы окрасилась в ядовито-зеленый цвет. Как объяснили в Новороссийском учебном научно-исследовательском морском биологическом центре, это происходит из-за активного цветения водорослей, которых приносит к берегу течением. Отмечается, что природное явление негативно сказывается на отдыхе туристов — растения привлекают насекомых и выделяют запах гнили.