Красная вода на пляже Геленджика попала на видео

Вода в Черном море на пляже курортного города Геленджик окрасилась в красный цвет. Необычное явление попало на видео, ролик публикует РБК.

Как сообщили власти города, появление такого окраса связано с тем, что из-за высокой температуры воды особые водоросли — макрофиты, окрасились в алые оттенки. Уточняется, что это явление периодически возникает на побережье Краснодарского края.

Отмечалось, что угрозы безопасности здоровья отдыхающих нет.

Ранее в апреле волны аномального цвета на побережье Калифорнии попали на видео и удивили пользователей социальных сетей. На серии кадров, снятых местными жителями и туристами, можно наблюдать необычный эффект, при котором океан окрашивается в ярко-голубой цвет.