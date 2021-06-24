Редкое явление на берегу популярного курорта попало на фото и удивило отдыхающих

Необычное природное явление на берегу известного курортного города на Кипре попало на снимки и удивило отдыхающих. Об этом пишет Daily Mail.

Туристы заметили на побережье около населенного пункта Лимассол «парящие» над морем круизные корабли. Среди наблюдавших за оптической иллюзией оказался фотограф Михалис Майкл (Michalis Michael) — именно он заснял редкое явление.

По словам автора снимков, он ехал на пляж два часа, чтобы искупаться в море и позагорать, а когда увидел, как толпа людей смотрит на горизонт, мужчина тут же побежал за камерой.

«Такие красивые миражи возникают из-за погодных условий, это так называемая инверсия температуры, когда холодный воздух находится близко к морю, а над ним — более теплый воздух», — пояснил Майкл.

Уточняется, что эффект называется фата-моргана — это миражи, которые появляются, когда в нижних слоях атмосферы из-за разницы температур образуется несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности.

Ранее в апреле волны аномального цвета на побережье Калифорнии попали на видео и удивили пользователей социальных сетей. На серии кадров, снятых местными жителями и туристами, можно наблюдать необычный эффект, при котором океан окрашивается в ярко-голубой цвет.