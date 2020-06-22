Испугавшиеся туристов горожане забросали голубую лагуну навозом

Жители английского города Бакстон (графство Дербишир) подговорили фермеров забросать навозом голубую лагуну, чтобы отпугнуть от нее толпы приезжих. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает The Independent.

По данным издания, люди испугались наплыва туристов, стремящихся посмотреть на местную достопримечательность — заброшенный известняковый карьер, прозванный лагуной из-за ярко-голубого цвета воды, и решили отпугнуть их от знаменитого водоема.

Материалы по теме Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России

Поскольку стандартные методы, вроде рекомендаций полиции не собираться толпами во время пандемии, не работали, жители решили действовать сами: они убедили фермеров разбросать вокруг карьера коровьи и свиные отходы.

«Меры были приняты после того, как на нашу территорию стало вторгаться огромное количество путешественников (...), незаконный рейв был запланирован и на эти выходные», — написали люди, добавив, что устали и от своих земляков, которые после отдыха на природе не убирают за собой мусор, а некоторые употребляют на карьере наркотики.

Местный репортер, побывавший возле лагуны, отметил, что место действительно потеряло былую привлекательность, поскольку уже на подъезде к нему «в нос ударяет отвратительный запах навоза».

В марте знаменитую голубую лагуну пытались перекрасить в черный цвет, чтобы остановить поток блогеров, нарушающих карантин ради фотографий. Однако принятые меры не остановили туристов: в мае в ядовитой воде водоема искупался мужчина. Англичанин пренебрег предупреждающими знаками у карьера и напал на офицера пожарно-спасательной службы, пытавшегося отговорить его от ныряния.

Жители Бакстона пытаются решить проблему скопления людей возле лагуны уже более десяти лет. Бывший карьер является ядовитой свалкой: в нем гниют старые автомобили и трупы животных, а вода приобрела необычный цвет из-за своей токсичности.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



