Голубую лагуну перекрасили в черный из-за нарушающих карантин блогеров

В Великобритании знаменитую голубую лагуну перекрасили из-за блогеров, нарушающих карантин ради фотографий. Об этом сообщает CNN.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил гражданам выходить из дома, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Однако некоторые проигнорировали требование и продолжили посещать заброшенный известняковый карьер в Харпур-Хилл, ставший популярной туристической достопримечательностью. Из-за яркого цвета воды его прозвали голубой лагуной.

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Получив сообщения о массовом нарушении запрета, полиция Бакстона решила испортить блогерам фотографии и перекрасила воду в карьере в черный цвет. В департаменте отметили, что использовали безвредный водный краситель.

Представители ведомства напомнили на странице в Facebook, что посещение туристического места опасно во время вспышки заболевания и нарушает действующее постановление правительства. Полицейские попросили местных жителей оставаться дома.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса (США), в Великобритании зарегистрировано около 22 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 1,2 тысячи человек скончались.

Ранее сообщалось, что сотни заразившихся туристов подали в суд на руководство австрийского курорта Ишгль, ставшего «рассадником» коронавируса в Европе. В составлении коллективного иска участвовало около 400 человек.

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