Россиянам объяснили происходящую на Черном море аномалию

Аномальный зеленый цвет вод Черного моря у побережья Анапы связан с активным ростом водорослей. Этот феномен объяснила директор Новороссийского учебного научно-исследовательского морского биологического центра Ирина Матасова в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, ежегодно в июле-августе, когда наступает жаркая погода и море хорошо прогревается, в воде начинают активно цвести водоросли. Позже течением их приносит к берегу — так и происходит создание характерного ядовито-зеленого оттенка моря.

Матасова также уточнила, что явление негативно сказывается на отдыхе россиян — разлагающиеся на солнце водоросли не только создают гнилостный запах на побережье, но и привлекают много насекомых.

«Экстренным решением проблемы может стать регулярное удаление водорослей (путем механизированного или ручного сбора) с их последующей утилизацией», — добавила специалист.

Ранее в июле на Черном море было зафиксировано еще одно необычное явление — вода на пляже курортного города Геленджик окрасилась в красный цвет. Как сообщили власти города, появление такого окраса связано с тем, что из-за высокой температуры воды особые водоросли — макрофиты — окрасились в алые оттенки.

