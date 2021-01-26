Ученый счел аномалией снятое россиянкой на видео явление с медузами

Ученые оценили опубликованный в соцсетях видеоролик россиянки, на котором она показывает необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму. Своими предположениями эксперты поделились в беседе с «Комсомольской правдой».

Доктор биологических наук, профессор Сергей Иванов счел запечатленное на записи явление аномалией.

«Обычно такое происходит в августе или сентябре, но никак не в середине зимы. Это точно нехарактерное, аномальное явление. Подобное размножение медуз может быть связано с обилием корма», — пояснил он и заметил, что, вероятно, на видео сняты корнероты — медузы, достигающие больших размеров, но не представляющие опасности для людей.

Кандидат биологических наук, заведующий отделом морской санитарной гидробиологии ФИЦ ИнБЮМ Сергей Алемов, в свою очередь, считает, что скопление морских животных обусловлено погодными условиями: «Периодически такие вспышки численности бывают в Крыму. Сейчас это, скорее всего, связано со штормовым ветром, который принес желетелых к берегу».

Запись, о которой идет речь, была ранее опубликована в Instagram. На кадрах видно, как девушка окунает руку в море у берега, где скопились животные, перебирает их и говорит, что вода больше похожа на кисель.