Биолог рассказала об опасности медуз в российских морях

В России могут начать массово уничтожать медуз, которых в последние годы стало слишком много, и это несет опасность для рыб. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает Telegram-канал Mash.

Как заявила в беседе с журналистами кандидат биологических наук Татьяна Денисенко, бороться с медузами в Азовском море, которые выедают большую часть зоопланктона и оставляют рыб голодными, методом отлова неэффективно.

«В Китае медуз отлавливают и употребляют в пищу, однако для России это неприемлемо, так как не изучено использование видов медуз, которые обитают в наших морях, в пищу людям. Кроме того, такие животные, как кишечнополостные, могут активно накапливать в своем организме различные токсины», — сказала Денисенко.

По данным канала, нашествие медуз на курортах Азовского моря связано с повышением уровня соли. Оно приводит к гибели рыбы, особенно, тюльки и хамсы: добыча последней за год сократилась почти на 30 процентов. По этой причине ученым придется уничтожать медуз — заселять в море хищников или вылавливать их и перерабатывать.

В сентябре в соцсетях появилось видео с берега Азовского моря, покрытого десятками мертвых медуз, — ролик вызвал отвращение у пользователей, которые сравнили пляж с кладбищем. На размещенных в сети кадрах было запечатлено множество мертвых животных, которых прибило волнами к берегу.