Мужчина столкнулся с гигантской медузой во время пробежки по пляжу

В американском городе Нейплс, штат Флорида, мужчина вышел на пробежку по пляжу Вандербилт и столкнулся с гигантской медузой. Об этом сообщает местная телестанция WFLA.

Анатолий Смирнов пошутил, что громадная медуза едва не поглотила его во время пробежки в субботу, 24 октября. По его словам, найденный им экземпляр достигал примерно полутора метров в диаметре. Он запечатлел на камеру необычную особь, выброшенную на берег, и поделился с журналистами.

На кадрах видно, что у медузы сложный окрас из нескольких оттенков фиолетового цвета. Смирнов утверждает, что бегает вдоль берега ежедневно, но никогда не встречал подобных морских обитателей.

Морской биолог Джеймс Дугласс (James Douglass) отметил в интервью WINK News, что Смирнову повстречалась довольно безобидная, но редкая медуза вида Drymonema larsoni. «Ее прикосновение ощущается как укус комара», — подчеркнул эксперт. По словам биолога, щупальца этих медуз могут вырастать до 20 метров.

Ранее жительницы ирландского города Корк во время плавания на каяке в графстве Мейо встретили гигантскую волосистую цианею и сняли ее на видео. По их словам, они впервые увидели таких больших медуз.

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