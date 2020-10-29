Из жизни
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
В Госдуме предложили ввести систему начисления пенсий «по рангам»
Валуев объяснил неучастие игроков «Краснодара» в акции с преклонением колена
Хулиганы украли манекены, забрались в кафе и расставили их в позах камасутры
Суд по делу расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова недобрал присяжных
Россия показала испытания новой ракеты
Тайвань продержался 200 дней без новых случаев коронавируса
Украинец 500 раз ударил ножом своего приятеля
Стало известно об интенсивных боях в Нагорном Карабахе
Власти России согласились подождать с налогами
Турки устроили беспорядки в армянских районах во Франции
Новости партнеров

Мужчина столкнулся с гигантской медузой во время пробежки по пляжу

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Anatoli Smirnov

В американском городе Нейплс, штат Флорида, мужчина вышел на пробежку по пляжу Вандербилт и столкнулся с гигантской медузой. Об этом сообщает местная телестанция WFLA.

Анатолий Смирнов пошутил, что громадная медуза едва не поглотила его во время пробежки в субботу, 24 октября. По его словам, найденный им экземпляр достигал примерно полутора метров в диаметре. Он запечатлел на камеру необычную особь, выброшенную на берег, и поделился с журналистами.

На кадрах видно, что у медузы сложный окрас из нескольких оттенков фиолетового цвета. Смирнов утверждает, что бегает вдоль берега ежедневно, но никогда не встречал подобных морских обитателей.

Морской биолог Джеймс Дугласс (James Douglass) отметил в интервью WINK News, что Смирнову повстречалась довольно безобидная, но редкая медуза вида Drymonema larsoni. «Ее прикосновение ощущается как укус комара», — подчеркнул эксперт. По словам биолога, щупальца этих медуз могут вырастать до 20 метров.

Ранее жительницы ирландского города Корк во время плавания на каяке в графстве Мейо встретили гигантскую волосистую цианею и сняли ее на видео. По их словам, они впервые увидели таких больших медуз.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Naples man finds giant jellyfish while running on beach
Runner finds giant jellyfish on Vanderbilt Beach
Сестры столкнулись с самой большой медузой в мире и сняли ее на видео
Гигантские медузы с ядовитым жалом выплыли на пляж и удивили местных жителей
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0128 октября

«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»

152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
07:41Сегодня

Строитель обнаружил послание потомкам из 1941 года

05:40Сегодня

Образцовый полицейский убил сдавшую его жене любовницу

05:04Сегодня

Череп пропавшего в 2012 году человека превратился в украшение на каминной полке

Из жизни00:0426 октября

«Местные относятся к русским с уважением и опаской»

История россиянина о переезде и жизни в Чехии
02:07Сегодня

Женщина похудела на три размера за год и раскрыла секрет успеха

21:0028 октября

Сына утянуло в кишащую огромными крысами щель в тротуаре на глазах у матери

20:0928 октября

Убившего восемь человек неуловимого тигра изловили и посадили в клетку

Из жизни00:0118 октября

«Никто не узнает их судьбу»

С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
19:1028 октября

Украинский диетолог посоветовала спасаться от COVID-19 с помощью сала

17:5228 октября

Сестры 27 раз ударили ножом охранника магазина в ответ на просьбу надеть маски

17:2628 октября

Мужчина поплавал в озере с четырехметровым аллигатором и попал на видео

Россия
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Где нужно носить маски и грозят ли россиянам штрафы?
«Никогда не вернусь в Россию»
 
«Даже от небольшой нагрузки он синел и начинал задыхаться»
У Никиты трехкамерное сердце, его прооперируют, но необходим специальный аппарат ИВЛ. Нужна помощь
Все материалы
Мир
Новый японский премьер обозначил границы территориального спора с Россией
Разъединенные нации
ООН создавали ради всеобщего процветания. Почему она не смогла спасти мир от войн и кризисов?
Посол России рассказал о «конструктивной альтернативе» гонке вооружений с США
Трамп обвинил Байдена в сдаче Крыма и получении денег от России
Как прошли последние дебаты кандидатов в президенты США
В США отправили по почте секретные документы о сыне Байдена и потеряли их
Могут повторить
75 лет назад Японии запретили иметь свою армию. Почему страна решила вернуть себе право воевать?
В России констатировали неготовность США к диалогу по ракетному договору
Все материалы
Бывший СССР
Обнародованы результаты всеукраинского опроса
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Тихановская назвала национальную забастовку «только началом»
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Протестующим белорусским студентам пригрозили «всеми мерами»
Своих не бросают
Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
Украинский генерал рассказал о дряхлеющих ВВС страны
Все материалы
Экономика
Европа обвалила цены на нефть
В России стало значительно больше фальшивых денег
Глава ВТБ не видит «пузыря» на рынке ипотеки
Курс рубля упал
Сбербанк начал выплату самых больших дивидендов в истории России
Сумма отчислений составит 422 миллиарда рублей, половину получит федеральный бюджет
Все материалы
Силовые структуры
В России вегетарианку направили на принудительное лечение за истощение дочери
«Палуба дымилась, как кратер вулкана»
65 лет назад произошла одна из самых страшных морских катастроф в СССР. Кто погубил «Новороссийск»?
Бандиты из Усачевской ОПГ предстанут перед судом за убийства и похищения людей
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Федерального судью нашли мертвым в Ленобласти
«Воровской мир всегда был русским»
Страны бывшего СССР объявили войну криминальным авторитетам. Их хотят лишить влияния и власти
Россиянин насиловал дочь и снимал с ней порно для сети
Все материалы
Наука и техника
Apple продала миллиард iPhone
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
На угрожающем Земле астероиде заметили опасное явление
Microsoft признала новые проблемы Windows
Пуск «Вихря» с Ка-52 попал на видео
Все материалы
Спорт
В семье Нурмагомедова порассуждали о политической карьере бойца
«Это мой последний бой. Я не буду драться без отца»
Нурмагомедов задушил Гейджи и объявил о завершении карьеры. Хабиб ушел непобежденным
Гейджи нашел плюс в поражении от Нурмагомедова
Партнерский материал
«Хочу видеть его кровь. Он не такой безумный, как я»
Хабиб против Гейджи: на кого ставить, когда бой и где смотреть
Глава UFC назвал Нурмагомедова «самым жестким ублюдком на планете»
Партнерский материал
Миллионы с одной ставки. Как выиграть деньги на бое Хабиба
Россиянин, поверивший в одну из побед Хабиба, разбогател на 12,5 миллиона. И это не предел
Нурмагомедов сделал прогноз по лидерству россиян в UFC
Все материалы
Культура
Тайная любовница Тарзана показала откровенную переписку со стриптизером
«Весь мир состоит из долбанутых ублюдков»
К чему приводят драки с фанатами, наркотики и пьяные концерты: история главного панка России
Музей Амстердама купил работы Юлии Цветковой
Раскрыт образ чернокожей супергероини DC Бэтвумен
«Ее обычный день: сначала оргия, потом ультранасилие»
Неоновые вписки, цензура и гнев ЛГБТ: чем скандальная драма «Аутло» обернулась для ее авторов
Шнуров написал стихотворение про «город убийств» Санкт-Петербург
«Эти люди ощущают себя заложниками и по сей день»
Эхо теракта, РПЦ и Дудь: кто снял первый фильм о «Норд-Осте»
Все материалы
Интернет и СМИ
Иранская газета вышла с карикатурой Макрона-дьявола на первой полосе
«Эпоха подошла к концу»
Интернет пытаются сделать самым безопасным местом в мире. Почему это так сложно?
Баста отреагировал на скандал в «Голосе» вокруг дочери ведущего Первого канала
«Ему надо лечиться»
Блогер устраивал стримы под наркотиками и избивал девушек на камеру. Как он оставался безнаказанным?
Доктор Мясников усомнился в способности вакцины остановить коронавирус
Разделяй, не властвуй
WhatsApp и YouTube хотят отобрать у владельцев. Зачем это властям США и как поможет пользователям?
Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирус
Все материалы
Ценности
Жену Эрдогана обвинили в любви к французской роскоши вопреки протесту мужа
В продаже появятся новые кроссовки Гоши Рубчинского
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Самая красивая женщина в мире поделилась снимком в кроп-топе наутро после сна
Не на шоу, а на смерть
Трупы и косынки российских бабушек: что происходило на Неделе моды в Токио
Беременная Эмили Ратаковски сфотографировалась в зеркало обнаженной
Охотник за удовольствиями
Малолетние наложницы и самый большой дворец на планете: роскошная жизнь султана Брунея
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Строитель обнаружил послание потомкам из 1941 года
Образцовый полицейский убил сдавшую его жене любовницу
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Череп пропавшего в 2012 году человека превратился в украшение на каминной полке
«Местные относятся к русским с уважением и опаской»
История россиянина о переезде и жизни в Чехии
Женщина похудела на три размера за год и раскрыла секрет успеха
«Никто не узнает их судьбу»
С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
Все материалы
Kia создаст новое поколение военных вездеходов
Девять версий Volkswagen Polo, о которых вы не догадывались
Успешный ралли-кар, элегантное спорткупе и ещё семь способов назвать Polo интересным
Новый Renault Duster для России сфотографировали вблизи
Кроссовер Genesis GV80 и новый седан G80: премьера в России
Особенности оснащения и моторная гамма машин для российского рынка
Загадка таинственного гиперкара Bugatti разгадана
BMW X6 M против Porsche Cayenne Turbo S Coupe
Битва «настоящих суперкаров» мощностью 1305 лошадиных сил на двоих
Гибридным Porsche Cayenne нарастили запас хода
Все материалы
Дом
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Нацпроекты
В Саратовской области закупили технику для тушения лесных пожаров
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Четыре школы искусств в Хабаровском крае получат новое музыкальное оборудование
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Минпросвещения поддержит более 10 тысяч отстающих школ
Новое поколение
Весь мир активно развивает сети 5G. Что мешает России выбиться в лидеры?
В России отберут лучшие практики активного долголетия
Все материалы