В Заполярье засняли необычно яркое северное сияние

В небе над поселком Дальние Зеленцы в Мурманской области заметили изумрудное северное сияние. Фотограф Егор Никифоров показал телекомпании ТВ-21 снимки этого природного явления.

Автор работ рассказал, что впервые запечатлел это яркое явление в поселке на Кольском полуострове пять лет назад. По его мнению, увидеть необычное сияние мечтают многие россияне. С этой целью они ежегодно съезжаются на Кольский полуостров со всей страны.

Увидеть северное сияние в Заполярье можно с начала августа и до конца апреля, пояснил ТВ-21 автор серии снимков.

Ранее на обложке русской версии журнала Vogue появилась фотография с Кольского полуострова. На снимке, изображена девушка на фоне северного сияния. В Vogue пояснили, что для создания фото в стиле «Рождения Венеры» Боттичелли в Арктику отправилась команда из 12 человек.