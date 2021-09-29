В России появится арктический туристический маршрут «Северное сияние»

РЖД: в 2022 году из Москвы в Мурманск запустят туристический маршрут «Северное сияние»

Из Москвы в Мурманск в январе 2022 года планируется запустить туристический поезд под названием «Северное сияние». Об этом заявил заместитель генерального директора компании «Российские железные дороги» (РЖД). Дмитрий Пегов, его слова приводит «Гудок».

Арктический маршрут будет начинаться в Москве. Далее поезд проследует до Петрозаводска, а после в Мурманск. Следующей остановкой на маршруте будет Вологда, а затем туристов привезут обратно в Москву.

Маршрут запустят для того, чтобы у туристов появилась возможность полюбоваться из Мурманска уникальным природным явлением — полярным сиянием.

«Также в состав круизных поездов включаются вагон-зал для проведения активностей в пути поезда, вагон-бар и, конечно, вагон-ресторан, так как в некоторые туры мы включаем питание на борту поезда», — отметил Пегов.

Ранее сообщалось, что жители России все чаще стали выбирать активный отдых и экстремальные виды спорта. К традиционным направлениям в Крым и Краснодарский край добавилась Арктика.