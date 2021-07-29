Туристические маршруты Якутии станут доступны на цифровой платформе

В Якутии создадут единую цифровую платформу для путешествий. С такой инициативой выступила одна из команд на региональном конкурсе «Таланты Якутии», сообщили «Ленте.ру» в пресс-центре республики в Москве.

Цифровая платформа объединит всю информацию по туристическим сервисам и маршрутам. Ее тестовый запуск планируется в ноябре 2021 года. Позднее также возможно создание мобильного приложения.

«Наш агрегатор вовлечет самозанятых лиц в туристскую деятельность — это гиды, инструкторы, экскурсоводы, оленеводы, рыболовы, охотники. Единое пространство с гибким добавлением новых компаний по предоставлению услуг в интерактивную карту снизит их затраты на маркетинг и рекламу», — рассказывают создатели платформы.

На первоначальном этапе команде нужно выделить ключевые маршруты, которые могут быть популярны среди туристов. В их число войдут экстремальное восхождение в горы, недельный тур по Арктике, где температура достигает минус 50 градусов. Кроме того, в список включат палеонтологические туры и посещение Плейстоценового парка, где пытаются воссоздать экосистему мамонтовых степей.

Ранее два памятника Якутии вошли в список лучших в России. В категории попали объект «Шахта Шергина» и памятник Петру Бекетову.