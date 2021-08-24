На обложке русской версии журнала Vogue расположится снимок из Териберки

На обложке сентябрьского номера Vogue будет фотография из Териберки

Фотография из Териберки расположится на обложке русской версии журнала Vogue в сентябре. Об этом сообщает «СеверПост».

По данным издания, для создания снимка в стиле «Рождения Венеры» Боттичелли в Арктику приехала команда из 12 человек.

По словам главного редактора российской версии Vogue Ксении Соловьевой, за пять дней съемок в июле команда журнала спала не более 20 часов. Соловьева подчеркнула, что для создания обложки сотрудники ночевали в палатке, купались в Баренцевом море и варили уху ночью на костре.

Ранее россиянка Татьяна Мерзлякова вошла в число победителей на конкурсе фотографий, сделанных с помощью смартфонов iPhone. Ее фотография из Териберки заняла первое место в категории снимков на тему путешествий. В кадре запечатлена девушка, стоящая на фоне северного сияния.