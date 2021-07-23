Россиянка вошла в число победителей на фотоконкурсе со снимком из Териберки

Россиянка вошла в число победителей на конкурсе фотографий, сделанных с помощью смартфонов iPhone. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Фотография Татьяны Мерзляковой заняла первое место в категории снимков на тему путешествий. В кадре запечатлена девушка, стоящая на фоне северного сияния. Снимок был сделан в селе Териберка в Мурманской области.

Главную награду конкурса получил Иштван Керекеш из Венгрии с фотографией двух румынских пастухов.

Ранее стали известны победители конкурса фотографий «Россия в деталях». Отмечается, что российские фотографы и фотолюбители отправили на участие в конкурсе более 2,5 тысячи работ.