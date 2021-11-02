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Уникальное природное явление фотограф заснял под Псковом

Российский астрофотограф заснял храм и северное сияние под Псковом
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Фото: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

В Печорском районе Псковской области российский астрофотограф Петр Митрофанов запечатлел церковный храм на фоне северного сияния. Фотографиями он поделился на своей странице во «ВКонтакте».

Уникальное природное явление он заснял в деревне Заболотье под Псковом в субботу, 30 октября.

На снимке видно ночное небо, полное звезд, с розово-оранжевыми оттенками и белый храм с серой маковкой и крестом. По данным ГТРК «Псков», в этот раз сияние оказалось не настолько заметным, как прогнозировалось изначально, но фотоаппарат россиянина все равно смог отчетливо зафиксировать большие и малые звезды. Пользователи соцсети восхитились заснятым явлением.

Ранее астрофотограф из Приморья сделал снимок космоса, который впечатлил NASA. На фоне звездного неба он запечатлел гигантскую сосну. По миниатюрным желтым точкам также видна траектория полета светлячков, хотя сначала кажется, что это фонари. Россиянин в одном снимке смог поймать и зеленое свечение атмосферы.

В июне жители Воронежа также заметили в небе над городом редкое оптическое явление — свечение серебристых облаков.

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