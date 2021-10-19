Редкое природное явление в Биробиджане сняли на видео

У берегов Биробиджана скопился лед необычной круглой формы. Видео опубликовала «Комсомольская правда Хабаровск».

Отмечается, что ледяные круги появились 18 октября и сразу привлекли внимание местных жителей.

Специалисты объяснили, что редкое явление, которое наблюдали биробиджанцы — блинчатый лед. Он может образоваться при нулевой или отрицательной температуре воздуха, снежной каше или пене на поверхности воды и ветре.

Начальник гидрометеобюро «Биробиджан» Елена Чернобровина подтвердила, что явление действительно редкое. «Оно возникает из-за перепадов температур: вода в реке теплее, чем на поверхности. Вода насыщается кислородом, образуется пена, и она замерзает. Ветер и вода шлифуют льдины, закручивая их, от чего образуются такие «блинчики». Подобное явление в Биробиджане мы ранее не наблюдали», — рассказала она.