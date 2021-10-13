Пассажиру самолета удалось снять редкое природное явление из иллюминатора

В Канаде пассажир сделал снимок северного сияния во время полета из Ванкувера в Келоуну

Авипассажир во время полета впервые в жизни увидел северное сияние и смог запечатлеть редкое природное явление на камеру. Снимком мужчина поделился в Reddit.

Как рассказал путешественник, он летел из Ванкувера в Келоуну (Канада), чтобы навестить семью. Во время полета турист стал свидетелем красивого и необычного явления — северного сияния. Несмотря на плохое разрешение камеры мобильного телефона, ему удалось сделать снимок природного феномена из иллюминатора.

На фотографии можно увидеть ночное небо, полностью окрашенное в зеленый цвет, и яркие вытянутые пятна. Публикация вызвала восхищение пользователей сети. «Это выглядит впечатляюще», «Это безумие! Небо словно горит!», «Какая красота на крыльях самолета!», «Вы летели как будто сквозь сияние! Это так круто», «Чем-то это похоже на картину маслом. Супер!» — такие комментарии написали юзеры.

Ранее в сентябре необычное природное явление в горах Крыма попало на видео и удивило россиян. На кадрах виден броккенский призрак — оптическое явление в виде радужного ореола, который обрамляет тень человека на тумане или облаке.