Россиян из некоторых регионов предупредили об аномальных холодах

Метеоролог Вильфанд: температурный фон в регионах Урала будет ниже нормы на 4-7 градусов

С понедельника, 15 ноября, жителей регионов Урала ожидает аномальное похолодание. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог предупредил, что с понедельника температура ночью на Урале опустится до минус 15-18 градусов по Цельсию, а в Курганской области ожидаются 20-градусные морозы. Днем также будет минус 5-10 градусов. В целом, температурный фон в регионах Урала будет ниже нормы на 4-7 градусов, отметил Вильфанд.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра также отметил, что температура выше нормы на 4-7 градусов ожидается в регионах Северо-Западного федерального округа. Кроме того, в Дальневосточном федеральном округе аномальное тепло продержится как минимум до 19 ноября, добавил эксперт.

Ранее Вильфанд рассказал, что нынешней зимой в России ожидаются частые оттепели.