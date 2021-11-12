Вильфанд предрек москвичам похолодание и снег

Вильфанд: со следующей недели в Москве ожидается похолодание и снег

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал погоду на ближайшую неделю. Его слова приводит «Национальная служба новостей» в Telegram-канале.

В субботу и воскресенье в столице будет 3 градуса тепла. Со следующей недели, с понедельник по среду, ночью столбик термометра покажет 5 градусов ниже нуля. Вильфанд рассказал, что в столице ожидается снег при солнечной погоде.

«Во вторник будет переменная облачность, а ночью произойдет интенсивное выхолаживание подстилающей поверхности, поэтому во вторник будет до минус 9 градусов ночью, дневная температура тоже будет отрицательная, от 0 до минус 3 градусов и без осадков», —рассказал о похолодании синоптик.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк предрекла россиянам мягкую зиму 2021-2022, но с большим количеством осадков в виде снега. Она заметила, что такие выводы можно сделать благодаря последним расчетам.