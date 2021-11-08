В российском городе штормовой ветер сорвал крыши домов и попал на видео

Во Владивостоке штормовой ветер снес крыши, повредил несколько машин и попал на видео. Кадры публикуют очевидцы в одной из местных групп во «ВКонтакте».

Автор одной из записей утверждает, что инцидент снят на проспекте Красного Знамени, 129. «Крыша слетела со здания, повреждено три автомобиля», — уточнил он.

Местных жителей предупредили, что ветер, сопровождаемый обильными осадками, может усилиться до 37 метров в секунду. Горожанам рекомендовали без необходимости не выходить на улицу.

По данным регионального управления МЧС, резкое ухудшение погодных условий будет наблюдаться в Приморском крае с 8 по 11 ноября. Это связано надвигающимся с Японского моря циклоном. В регионе ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер. Кроме того, возможны резкие скачки температуры.

По состоянию на вечер понедельника, 8 ноября, известно, что из-за непогоды нарушено электроснабжение в шести муниципальных образованиях Приморья.

О погодной опасности в Приморском крае ранее сообщал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, аналогичные явления будут наблюдаться в Кемеровской области и Алтайском крае.