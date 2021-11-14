Синоптик предупредил москвичей о январских морозах в ноябре

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о январских морозах в конце ноября. Он сообщил РИА Новости, что температура может опуститься до минус 19 градусов.

По словам синоптика, в это время существует вероятность арктического вторжения, в результате которого холод будет усиливаться с каждым днем.

«Ударят настоящие декабрьские, а потом, возможно, и январские морозы», — сказал он, добавив, что ночная температура понизится до минус 8-13, а дневная — до минус 2-7 градусов. В конце ноября под утро может быть до минус 14-19 градусов, а днем — до минус 7-12.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что с 15 ноября жителей регионов Урала ожидает аномальное похолодание. Метеоролог рассказал, что с понедельника температура ночью на Урале опустится до минус 15-18 градусов по Цельсию, а в Курганской области ожидаются 20-градусные морозы. Днем также будет минус 5-10 градусов. В целом, температурный фон в регионах Урала будет ниже нормы на 4-7 градусов, отметил Вильфанд.