Москвичам предрекли «пушкинскую погоду» на следующей неделе

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек москвичам на следующей неделе «пушкинскую погоду». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с понедельника погода в столице сильно изменится. Вильфанд отметил, что давление будет очень высоким, а температура и днем, и ночью будет отрицательной. Он также добавил, что в понедельник погода начнет проясняться, а во вторник уже будет очень мало облаков и много солнца. Метеоролог подчеркнул, что в Москве установится «облеченный вариант погоды» из стихотворения Александра Пушкина «Зимнее утро», то есть солнечно, морозы днем и ночью.

При этом Вильфанд рассказал, что такая погода продержится в столице как минимум до четверга. В понедельник прогнозируется от 5 градусов мороза до нуля, а во вторник от минус 2 до нуля, а в середине недели столбики термометров установятся на нулевой отметке.

Ранее руководитель Гидрометцентра предупредил, что с 15 ноября жителей регионов Урала ожидает аномальное похолодание. Метеоролог рассказал, что с понедельника температура ночью на Урале опустится до минус 15-18 градусов по Цельсию, а в Курганской области ожидаются 20-градусные морозы. Днем также будет минус 5-10 градусов. В целом, температурный фон в регионах Урала будет ниже нормы на 4-7 градусов, отметил Вильфанд.

