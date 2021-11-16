В российском городе из-за надвигающегося урагана включили сирены

В Новороссийске местные власти включили предупреждающие сирены из-за надвигающегося урагана. Соответствующее оповещение появилось на сайте администрации города.

«Сигнал информирует о комплексе неблагоприятных погодных условий, прогнозируемых на территории Новороссийска», — говорится в сообщении. В городе сохранится ветер 25-30 метров секунду с порывами до 38 метров в секунду, ураган.

Жителям посоветовали укрываться в подземных переходах или подъездах, если сильный ветер застал их на улице.

Ранее жителям Москвы пообещали резкое изменение погоды. По данным синоптиков, 20 ноября горожан ждет температурный рекорд. Атмосферное давление упадет до аномально низких величин. В конце недели высота снежного покрова может достичь 5-10 сантиметров.

