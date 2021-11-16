Москвичам пообещали резкое изменение погоды

«Фобос»: сугробы высотой до 10 сантиметров могут образоваться в Москве в конце недели

Жителям Москвы пообещали резкое изменение погоды. По данным синоптиков, 20 ноября горожан ждет температурный рекорд. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Специалисты также предупреждают, что текущая неделя в столичном регионе будет отличаться частой сменой синоптической ситуации и неустойчивой погодой.

В субботу днем, 20 ноября, атмосферное давление упадет до аномально низких величин, а в воскресенье, 21 ноября, вслед за холодным атмосферный фронтом давление начнет расти, а температура воздуха будет понижаться.

«Осадки перейдут в снег, и сформируется снежный покров. В конце недели его высота может достичь 5-10 сантиметров, что соответствует первой декаде декабря», — говорится в сообщении синоптиков.

Ранее Гидрометцентр предупреждал жителей Москвы о том, что ночь с 15 на 16 ноября может стать самой холодной с начала месяца.