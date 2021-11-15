Москвичей предупредили о самой холодной ночи с начала ноября

Гидрометцентр: ночь с 15 на 16 ноября может стать в Москве самой холодной с начала месяца

Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о резком похолодании. Грядущая ночь с 15 на 16 ноября может стать самой холодной с начала месяца. Соответствующая информация опубликована на сайте метеорологической службы.

По данным синоптиков, температура может опуститься до минус 8 градусов. В среду днем, 16 ноября, показания термометров будут приближаться к нулю, будет преимущественно без осадков.

«Атмосферное давление в понедельник выше нормы на 15 миллиметров ртутного столба, в среду оно начнет падать и к выходным будет ниже нормы на те же 15 миллиметров», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Уточняется также, что со второй половины недели ожидается облачность и небольшие осадки.

Ранее специалисты центра погоды «Фобос» сообщали, что жителям столичного региона стоит ждать прихода метеорологической зимы в конце ноября — начале декабря.