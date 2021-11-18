Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о редчайшем погодном случае. Он рассказал NEWS.ru, что атмосферное давление за эту неделю упадет на 35-40 миллиметров ртутного столба.

По информации центра «Фобос», давление упадет до отметки 718–721 миллиметр ртутного столба, однако в воскресенье, 21 ноября, оно начнет расти.

«С понедельника этой недели и до субботы, давление понизится на 35-40 миллиметров ртутного столба, это редчайший случай. Такого резкого падения давления давно не было. Погода будет преимущественно без осадков, облачная. Ветер юго-западный, ночные температуры будут до минус четырех градусов, по области до минус шести градусов. Вполне нормальные, слегка морозные ночи, а дневные температуры будут около нуля», — отметил Вильфанд.

Ранее Вильфанд спрогнозировал в ряде российских регионов наступление в ближайшие дни неблагоприятной погоды с сильными осадками и ветром. По его словам, с четверга, 18 ноября, непогода ожидается на Черноморском побережье — в горах синоптики обещают ветер до 28 метров в секунду, в Сочи и Туапсе прогнозируют ливни.