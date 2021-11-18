Метеозависимых россиян предупредили о рекордном падении атмосферного давления

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян в Европейской части страны о резком понижении атмосферного давления до показателя, близкого к рекордному. Об этом пишет РИА Новости.

По словам синоптика, в субботу, 20 ноября, атмосферное давление упадет. На смену мощному антициклону, который управлял погодой в начале недели, придет глубокий циклон. Он принесет осадки и сильный ветер. Атмосферное давление, по прогнозам метеорологов, достигнет 720 миллиметров ртутного столба.

«За четыре-пять дней давление понизится на 40 миллиметров. Очень сильное понижение. Само по себе такое давление близко к рекордным значениям», — отметил Вильфанд.

Ранее Вильфанд спрогнозировал в ряде российских регионов наступление в ближайшие дни неблагоприятной погоды с сильными осадками и ветром. Синоптики обещают метель, мокрый снег и ветер до 28 метров в секунду в Сибири, Приволжье и в Центральной части России.