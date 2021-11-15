Эндокринолог предупредил об опасности резких перепадов атмосферного давления

Врач-терапевт, эндокринолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал в интервью «Пятому каналу» об опасности перепадов атмосферного давления.

В Москве ожидается резкое изменение атмосферного давления от повышенного до экстремально низкого, в связи с чем медик предупредил, что это может затронуть как людей, имеющих низкое артериальное давление, так и тех, у кого оно высокое. «Гипотоники могут при низком атмосферном давлении отмечать слабость, апатию, головокружение, общее недомогание, даже тошноту, в определенных случаях при резком приеме вертикального положения возможны даже обмороки, потери сознания», — отметил Жито.

Специалист посоветовал в этот период не перетруждаться на работе, не есть слишком много еды, а также воздержаться от больших физических нагрузок. Кроме того, врач рекомендовал постараться избегать стрессовых ситуаций, поскольку излишняя тревожность способна спровоцировать симптомы, которые могут привести к метеоневрозу.

Ранее ученые из Университета Западной Австралии назвали напиток, помогающий справиться с гипертонией. Снизить давление может помочь черный чай. Исследователи изучили влияние этого напитка на мужчин и женщин с повышенным артериальным давлением. Участники эксперимента пили по три чашки черного чая и другого напитка, содержащего кофеин, но без флавоноидов (природных красителей).