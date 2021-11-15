Доктор Комаровский раскрыл секреты своей молодости

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как ему удается сохранять молодость. Свои секреты он раскрыл в эфире рубрики «Спроси у Комаровского» на телеканале «Украина».

Доктор заявил, что тщательно следит за собой: контролирует артериальное давление и качество питания. «Я окружил себя молодыми, веселыми, красивыми людьми, которые показывают мне пример отношения к жизни, которые заставляют меня интересоваться всем хорошим в этом мире, которые приобщают меня к достижениям цивилизации», — поделился он.

По словам Комаровского, выходные он старается активно проводить на свежем воздухе (например, на рыбалке) с детьми и близкими друзьями. Врач также заявил, что тратить свободное время перед телевизором за просмотром «всяких гадостей» — это неправильно.

При этом медик отметил, что у него есть недостатки. В частности, Комаровский признался, что он большой сладкоежка и ничего с этим не может сделать. «А худеть очень, очень сложно», — посетовал он. Также, уточнил телеведущий, у него не всегда есть возможность полноценно проявлять свою двигательную активность из-за того, что его узнают поклонники на улицах.

«Главное — окружайте себя хорошими, добрыми людьми, которые вас любят не потому, что вы богатый и можете им что-то дать, а которые просто любят вас за то, что вы такой есть», — обратился врач к зрителям.

Ранее Комаровский развеял популярный миф о молочных зубах. По его словам, процедура «запечатывания» зубов, то есть покрытия их специальным раствором, состоящим из кальция и фосфора, абсолютно бесполезна для детей с молочными зубами.