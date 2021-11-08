Доктор Комаровский развеял миф о молочных зубах

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярный миф, связанный с молочными зубами. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте доктора.

Телеведущий заявил, что процедура «запечатывания» зубов, то есть покрытия их специальным раствором, состоящим из кальция и фосфора, действительно помогает защитить ребенка от кариеса. «Детские зубки имеют довольно тонкую эмаль, а малыши еще толком не умеют за своими зубками ухаживать», — уточнил он.

При этом Комаровский отметил, что «запечатывание» абсолютно бесполезно для детей с молочными зубами. Врач посоветовал родителям задуматься об этой процедуре тогда, когда у ребенка на смену молочным зубам придут постоянные.

Ранее телеведущий рассказал, стоит ли делать прививку от ветряной оспы подросткам, которые до этого никогда ей не болели. По словам Комаровского, вакцинироваться можно только при одном условии: если ребенок точно не болел ветрянкой. Доктор подчеркнул, что уверенность родителей в этом должна быть «прям радикальной».