Комаровский назвал единственное противопоказание к прививке от ветрянки детям

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, стоит ли вакцинировать от ветрянки детей, которым не сделали прививку в раннем возрасте. В эфире авторской рубрики на телеканале «Украина» доктор назвал единственное противопоказание.

Медику задали вопрос, нужно ли 13-летнему ребенку, который никогда не болел ветряной оспой, делать прививку. Телеведущий посоветовал вакцинироваться, однако призвал учесть одно условие. По его словам, прививку можно делать, только если ребенок ранее не переболел ветрянкой. «Когда возраст 13 лет, а ребенок ходил и в детский сад, и в школу, вы должны быть уверены, что ребенок ветрянкой не болел. Надо, чтобы ваша уверенность была прям радикальная», — сказал врач.

Комаровский пояснил, что часто у детей в возрасте от двух до семи лет ветрянка проходит практически незаметно. «Она может протекать в виде одного единственного прыща, и вы можете подумать, что это вашего ребенка комар покусал. А на самом деле ветрянка у него была», — предостерег он. Чтобы избежать недоразумения, доктор рекомендовал сдать подростку тест на антитела к инфекции. Если ребенок действительно не переболел, то лучше не пренебрегать вакцинацией и сделать прививку, чтобы избежать последствий в будущем.

Ранее Комаровский рассказал, как отличить коронавирус от гриппа. По его словам, без проведения соответствующих исследований сделать это практически невозможно, поскольку нет ни одного симптома, который бы появлялся только при гриппе, но не был бы при коронавирусе. В то же время доктор обратил внимание на одну отличительную черту COVID-19 — резкое ухудшение состояния на второй неделе болезни.