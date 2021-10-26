Доктор Комаровский назвал главное отличие коронавируса от гриппа

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как отличить коронавирус от гриппа. Главное отличие двух вирусных инфекций доктор назвал в эфире авторской рубрики на телеканале «Украина».

По его словам, отличить COVID-19 от гриппа без проведения соответствующих исследований практически невозможно. Комаровский уточнил, что нет ни одного симптома, который бы появлялся только при гриппе, но не был бы при коронавирусе.

В то же время доктор обратил внимание на одну отличительную черту COVID-19. «При коронавирусе принципиально характерно то, что на второй неделе протекания болезни у вас возможно резкое ухудшение состояния», — сказал Комаровский.

При наличии любой из двух инфекций телеведущий рекомендовал тепло одеваться, пить много жидкости, а также находиться в помещении с чистым и прохладным воздухом. Соблюдать при этом постельный режим, по словам Комаровского, не обязательно. «Если у вас очень высокая температура, тогда примите жаропонижающие средства», — добавил он. Главное, надо поставить в известность лечащего врача, заключил доктор.

Ранее Комаровский опроверг популярный миф о том, что чеснок и лук эффективны при профилактике простуды. По словам врача, эффективной профилактикой ОРВИ является отсутствие контакта с человеком, который имеет все признаки заразности и может распространять вирус.

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