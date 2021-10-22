Доктор Комаровский развеял мифы о популярном способе народной медицины

Врач Комаровский: фитопрепараты не могут быть эффективнее, чем обычные лекарства из аптек

Врач и телеведущий Евгений Комаровский опроверг распространенный миф о том, что современные аптечные препараты можно заменять лекарственными растениями. В посте, опубликованном в Instagram, доктор развеял несколько заблуждений, связанных с этим популярным способом народной медицины.

Комаровский отметил, что лекарственные растения действительно имеют много полезных свойств. К примеру, они могут обладать мочегонным, противовоспалительным, антисептическим и спазмолитическим действием. Однако, по мнению доктора, несмотря на перечисленные свойства, природные препараты несопоставимо менее эффективны, чем обычные лекарства.

Врач перечислил несколько правил, которые следует соблюдать при приеме фитопрепаратов. В частности, он порекомендовал использовать только травы, купленные в аптеках. «Всегда, когда вы покупаете нечто “растительное-натуральное” не в аптеке, всегда, когда вы собираете неведомо что, неведомо где и неведомо когда, вы рискуете своим здоровьем», — объяснил Комаровский.

Доктор также обратил внимание на то, что лекарственные средства растительного происхождения имеют противопоказания и возрастные ограничения. Специалист также напомнил о том, что фитопрепараты могут вызывать аллергии.

Кроме того, он посоветовал согласовывать прием лекарственных растений с врачом, особенно если речь идет о детях. «Без прямого указания врача не используйте фитопрепараты для лечения детей первого года жизни. Не рассказывайте детям сказок о полезных и безопасных растительных лекарствах», — заключил медик.

Ранее Комаровский развеял популярный миф о том, что процент поражения легких полностью отражает степень тяжести течения коронавируса. По его словам, при лечении COVID-19 в первую очередь важно учитывать показатели насыщения крови кислородом.