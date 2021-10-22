Доктор Комаровский раскрыл правду о витаминах

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, насколько полезно увлечение людей витаминами в таблетках. В эфире программы «Спроси у Комаровского» на канале «Украина» доктор раскрыл правду об искусственно синтезированных витаминах.

Телеведущий посоветовал опираться на позицию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая заключается в том, что при наличии возможности нужно выбирать разнообразное питание вместо приема комплексных витаминов. «Исключение ВОЗ делает только для витамина D. Она считает, что витамин D вредно получать от солнца, потому что солнце плохо действует на кожу (...), поэтому лучше все-таки витамин D принимать в виде капель и таблеток», — уточнил он.

По словам Комаровского, за разнообразным питанием стоит разнообразие пищевых групп. «То есть человек должен есть что-то молочное, что-то мясное, какую-то рыбу, какой-то овощ, какой-то фрукт, какой-то злак. Если вы едите яблоко, картофель, хлеб, курицу и кефир, то это совершенно разнообразное питание. И вы практически ни в чем конкретно не нуждаетесь», — пояснил специалист.

При этом врач рассказал, что прием витаминов в таблетках не помешает тем, кто соблюдает диету и не употребляет какие-то виды продуктов, а также тем, у кого наблюдаются симптомы авитаминоза. Он подчеркнул, что витамины — это лечебно-профилактические препараты.

Ранее Комаровский назвал самые полезные для детей виды спорта. По словам доктора, в их число входят легкая атлетика, плавание, а также другие неконтактные игровые занятия.