Доктор Комаровский назвал главную ошибку при лечении легкой формы COVID-19

Врач-педиатр Евгений Комаровский высказался о главных ошибках, которые допускают россияне при лечении коронавируса. По его мнению, прием антибиотиков и гормональных препаратов при легком течении COVID-19 мешает выздоровлению, пишет DW.

Комаровский назвал пульс более 93 признаком легкой формы коронавируса или началом болезни. В такой ситуации он посоветовал предпринимать «стандартные действия»: ограничить употребление пищи, обеспечить больному обильное питье и чистый прохладный воздух.

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«Категорически никакого постельного режима! Если высокая температура — принимайте парацетамол и ибупрофен. Заложен нос — промойте его солевым раствором. И все», — отметил доктор.

Прием дексаметазона или антибиотиков в начале болезни врач считает недопустимым, поскольку эти препараты «убивают пациентов максимально». Комаровский добавил, что амбулаторная помощь при коронавирусе не отличается от лечения гриппа. Он также рассказал, что следует делать для профилактики COVID-19

«Всего два слова — вакцинация и вентиляция. Вакцинация людей и вентиляция помещений, максимальный воздухообмен везде», — заключил специалист.

Ранее доктор Комаровский дал советы людям, страдающим от одышки после COVID-19. Он порекомендовал таким пациентам следить за параметрами воздуха и соблюдать нормальный питьевой режим.