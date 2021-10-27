Доктор Комаровский дал советы страдающим от одышки людям после COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что нужно делать, чтобы восстановить работу легких после тяжелой формы коронавирусной инфекции. В посте, опубликованном в Instagram, доктор поделился советами с людьми, страдающими от одышки.

Он объяснил, что одышка как последствие коронавируса не является нормой, и предугадать, сколько она может сохраняться, невозможно. «Сегодня мы уже понимаем, что при коронавирусной инфекции есть поражение легких, причем серьезное. И орган в течение какого-то [индивидуального для каждого переболевшего] времени будет восстанавливаться», — объяснил доктор.

Доктор перечислил ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при одышке. Врач рассказал, что на восстановление легких после тяжелой формы COVID-19 может потребоваться определенное время. При этом людям, страдающим от одышки, необходимо следить за параметрами воздуха, которым они дышат. Также доктор посоветовал соблюдать нормальный питьевой режим и не допускать обезвоживания.

Одна из подписчиц врача пожаловалась на одышку мужа, переболевшего тяжелой формой коронавируса. Она отметила, что он даже вакцинировался и сейчас дышит нормально, но затрудненное дыхание все равно обостряется ближе к ночи. «Вот если бы ваш муж не ходил на работу в городе, где выхлопы автомобилей и выбросы предприятий, а жил где-то в лесу и ходил с вами по утрам вокруг избушки дышать влажным чистым воздухом, то он восстановился бы гораздо быстрее», — прокомментировал врач ситуацию.

Врач также отметил, что в процессе восстановления важно избегать очевидно вредных для легких условий. «Понятно, что если рядом кто-то курит, в помещении пыльно и сухо, есть другие респираторные вредности, то процесс восстановления будет удлиняться», — добавил доктор.

Ранее Комаровский рассказал, как отличить коронавирус от гриппа. По словам доктора, нет ни одного симптома, который бы появлялся только при гриппе, но его не было бы при коронавирусе. Однако врач отметил, что при коронавирусе принципиально характерно то, что на второй неделе протекания болезни у больных возможно резкое ухудшение состояния.