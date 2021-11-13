Диетолог назвала неожиданный продукт для снижения давления

Семена чиа снижают артериальное давление, заявила диетолог Ольга Чунтонова, пишет РИА Новости. Специалист напомнила, что этот продукт популярен среди приверженцев здорового образа жизни, но его полезные свойства для многих россиян оказываются неожиданностью.

Семена чиа известны своим сильным воздействием на сердечно-сосудистую систему. В их состав входят жирные кислоты, снижающие уровень холестерина в крови. «Очищая стенки сосудов от атеросклеротических бляшек, семена предотвращают болезни сердечно-сосудистой системы», — назвала плюсы диетолог.

В семенах содержатся магний и калий, которые влияют на показатели артериального давления. Консультанты по питанию советуют гипертоникам добавлять их в рацион. По мнению Чунтоновой, при низком кровяном давлении их есть не стоит. Это может спровоцировать ухудшение состояния гипотоников.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева заявила, что нормализовать давление при гипотонии можно количеством потребляемой жидкости. В случае, если артериальное давление, наоборот, повышено, необходимо полежать как минимум 15 минут и использовать мочегонные средства. В частности, снизить давление поможет крепко заваренный настой брусники или другие травяные сборы.