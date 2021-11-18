Синоптик пообещал москвичам «барическую пропасть» в выходные

В Москве в субботу, 20 ноября, из-за резкого понижения давления ожидается «барическая пропасть». Такое погодное явление пообещал москвичам ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует РИА Новости.

«Атмосферное давление к 12:00 по Москве субботы рухнет в "барическую пропасть" — понизится с 736 миллиметров ртутного столба до аномально низких величин, и барометры покажут 716 миллиметров ртутного столба», — сказал метеоролог.

Он уточнил, что такие показатели — на 30 единиц ниже нормы. Тишковец сравнил падение атмосферного давления с подъемом на 300-метровую высоту.

При этом уже в воскресенье, 21 ноября, давление резко увеличится до 731 миллиметра ртутного столба — это негативно скажется на метеозависимых людях, подчеркнул он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил часть россиян об аномальном холоде. По его словам, в части регионов температура будет опускаться до минус 30 градусов. Холодная погода прогнозируется в Тюменской, Кемеровской, Омской, Свердловской и Новосибирской областях.