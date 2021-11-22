Врач раскрыла способы привыкнуть к холоду

Терапевт, семейный доктор, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко рассказала россиянам, как помочь организму быстрее адаптироваться к низкой температуре воздуха. Она раскрыла способы увеличить толерантность к холоду и не замерзать в интервью радио Sputnik.

Специалист объяснила, что при холодной погоде тепло в теле человека перераспределяется: оно остается в жизненно важных органах, а ноги, руки и нос при этом могут мерзнуть. Она призвала уменьшить дискомфорт и тренировать холодовые рецепторы. Чтобы организм успел привыкнуть к низким температурам, нужно создавать ему минимальное охлаждение, уменьшая температуру в комнате.

«Оптимально спать при температуре от 18 до 22 градусов, потихоньку выходить из зоны комфорта. Если в комнате будет 30 градусов тепла, то даже в 10 градусов на улице мы будем чувствовать себя замерзшими, и риск переохлаждения возрастет», — подчеркнула Романенко.

Терапевт также посоветовала умываться и принимать душ с прохладной водой. Не менее полезными станут прогулки на свежем воздухе в умеренно теплой одежде.

«Правильная одежда — та, в которой комфортно, когда на улице мы не мерзнем, но можем быть физически активны. Если вы одеты не по погоде, вы никогда не привыкнете к холоду. Если становится жарко, риск переохлаждения увеличивается в разы», — предупредила медик.

Однако руки и ноги на прогулке должны быть защищены, поскольку когда они теплые, человек чувствуют себя более комфортно и обманывает таким образом головной мозг. «Рецепторы не так реагируют, мы не чувствуем зябкости и промозглости», — заключила терапевт.

Ранее россиян предупредили о наступлении морозов. Они придут в Центральную Россию в первой половине недели.