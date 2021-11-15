Мурашко предрек непростые для здравоохранения конец осени и зиму в России

Глава Минздрава Мурашко: конец осени и зима в России будут непростыми для здравоохранения

Конец осени и зима в России будут непростым периодом для здравоохранения из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью ТАСС.

Министр подчеркнул, что в этот период всегда фиксируется рост респираторных инфекций и обострение хронических заболеваний.

Ранее глава министерства здравоохранения Мурашко заявил о более стремительном распространении нынешней волны COVID-19. По его словам, также быстрее развивается и фаза осложнения у заразившихся. Из-за этого система здравоохранения в России изменилась, подчеркнул министр.