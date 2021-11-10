Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал число заболевших COVID-19 среди привитых от коронавируса россиян — даже в условиях распространения дельта-штамма оно не превышает 3-4 процента. Его слова в среду, 10 ноября, приводит ТАСС.

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В свою очередь, по данным из Венгрии, где российским препаратом «Спутник V» привито более миллиона человек, число заболевших COVID-19 среди вакцинированных — не более 0,4 процента.

«Это очень хороший результат», — заявил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее министр сообщил, что нынешняя волна коронавируса распространяется стремительнее предыдущих. Кроме того, значительно быстрее развивается так называемая фаза осложнения у пациентов. На данный момент в России госпитализированы 258 тысяч человек.

Глава Минздрава сообщил также о том, что первый компонент отечественной вакцины от COVID-19 получили уже более 62 миллионов россиян. По его словам, на сегодняшний день нельзя точно сказать, какой уровень антител сможет полностью защитить от инфекции.

По данным на 9 ноября, в стране за сутки выявили 39 160 новых случаев коронавируса. Общее число заражений по стране с начала пандемии достигло 8 873 655.