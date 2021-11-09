В России впервые зафиксировали более 1200 смертей пациентов с COVID-19

В России выявили 1211 смертей пациентов с COVID-19, это максимум с начала пандемии

В России за последние 24 часа впервые выявили более 1200 смертей пациентов с COVID-19 — 1211, это новый максимум с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

1 211 смертей пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее, 8 ноября, в стране скончались 1 190 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 249 215 человек.

В России за минувшие сутки выявили 39 160 новых случаев коронавируса. Уточняется, что большинство случаев зафиксировано в Москве (5287), Подмосковье (2818) и в Санкт-Петербурге (2680). Меньше всего — в Сахалинской области (30 человек), Чукотском автономном округе (19 человек) и Ненецком автономном округе (15 человек).

Ранее в Минздраве заявили о четвертой волне коронавируса. В министерстве отметили, что неблагоприятная ситуация по COVID-19 складывается в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во многом это связано и с ситуацией в России.