За минувшие сутки в России выявили 39 400 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 834 495. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 8 ноября.

39 400 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 39 165 случаев заражения.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (4982), Московской области (3429) и в Санкт-Петербурге (2597). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (18 случаев), Ненецком автономном округе (18 случаев) и в Магаданской области (30 случаев).

За сутки скончались 1 190 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 248 004 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 25 582, общий — 7 587 560.

По данным на 5 ноября, уровень коллективного иммунитета достиг 48 процентов. Одним компонентом вакцины от коронавируса привито 60 004 358 человек, двумя — 57 256 745.

