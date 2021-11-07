В России за последние сутки выявили свыше 39 тысяч случаев коронавируса

Оперштаб: в России за прошлые сутки выявили 39 165 новых случаев COVID-19

В России за последние сутки выявили 39 165 новых случаев коронавируса. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

Всего в России нарастающим итогом выявлено 8 795 095 человек в 85 регионах, пояснили в оперштабе. За минувшие сутки зарегистрировано 1 179 смертей.

Больше всего заражений выявлено в Москве (4975 случаев), Подмосковье (3297 случаев), Петербурге (2551 случай). Меньше всего заражений обнаружено в Магаданской области (32 случая), Чукотском (18 случаев) и Ненецком (14 случаев) автономных округах.

Накануне в России выявили 41 335 новых случаев коронавируса. Указывалось, что это новый максимум с начала пандемии.