В России впервые с начала пандемии выявили более 41 тысячи случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 41 335 новых случаев коронавируса, новый максимум с начала пандемии. Общее число заражений составило 8 755 930. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

41 335 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Накануне было зафиксировано 40 735 случаев COVID-19. Темп прироста составляет 0,47 процента.

Больше всего заражений выявлено в Москве (6880 случаев), Санкт-Петербурге (3138 случаев) и Московской области (3085 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (31 случай), Чукотском (18 случаев) и Ненецком (16 случаев) автономных округах.

Число зарегистрированных за сутки летальных исходов составило 1188, всего с начала пандемии умерло 245 635 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 29 201, общий — 7 535 172.