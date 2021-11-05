Оперштаб: уровень коллективного иммунитета против COVID-19 в России достиг 48 процентов

В России повысился уровень коллективного иммунитета против COVID-19 — он составляет 48 процентов. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в пятницу, 5 ноября.

По данным на 29 октября, уровень коллективного иммунитета в России достигал 46,8 процента. За минувшие сутки выявили 40 735 новых случаев коронавируса.

За последние 24 часа зарегистрированы 1192 летальных исхода, всего с начала пандемии зафиксировано 244 447 смертей.

Ранее профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и КЛД Южно-Уральского государственного медуниверситета Альбина Савочкина назвала защищающий от коронавируса уровень антител G. «Если в результате анализа IgG определяется от 50 до 150 BAU/мл, то вируснейтрализующая активность вашего иммунитета — 50 процентов, если выше 160 BAU/мл, то вируснейтрализующая активность — 95 процентов», — рассказала профессор и уточнила, что если этот показатель опускается ниже 10, антител к COVID-19 в крови нет.