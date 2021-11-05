Правительство продлило розыгрыш среди вакцинированных от COVID-19

Кабмин до конца года продлил розыгрыш 100 тысяч рублей среди вакцинированных от COVID-19

Правительство продлило срок проведения розыгрыша 100 тысяч рублей среди тех, кто вакцинировался от COVID-19 до 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Кроме того, отмечается, что программа поощрения, действующая теперь до конца года, увеличится до двух тысяч граждан.

Ранее сообщалось, что среди жителей Москвы, которые привились от коронавируса, разыграют еще две квартиры. Принять участие в розыгрыше могут горожане старше 18 лет, которые получили первый компонент вакцины от COVID-19 или прошли повторную вакцинацию в период с 25 по 31 октября.

По всей стране с 1 сентября по 1 декабря 2021 года разыгрываются призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса. Всего определят тысячу победителей старше 18 лет, о них можно узнать на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф.