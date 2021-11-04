В российском регионе среди привитых разыграют чистку рта и три тонны угля

В Хабаровском крае разыграют среди привитых от COVID-19 жителей необычные призы, например, чистку рта, микроволновую печь и три тонны угля. На соответствующее сообщение главного врача больницы района имени Лазо Илья Аронии, опубликованное в Instagram, обратило внимание агентство Znak.

«Подарки. Первое — одна медкомиссия, либо услуга с правом выбора, например, водительская медкомиссия, на оружие, трудоустройство на работу. Второе — стоматологическая услуга, которая не входит в перечень бесплатных, например, — профгигиена полости рта. Третье — парикмахерская услуга. Четвертое — абонемент в тренажерный зал. Пятое — три тонны угля. Ну и шестой приз — это микроволновая печь», — заявил специалист.

Соответствующая лотерея больницей проводится совместно с администрацией муниципального района. Шесть победителей розыгрыша объявят 1 декабря в Instagram. Сообщается, что сертификат на получение приза будет действовать три месяца. Его можно передарить другому вакцинированному.

По всей России с 1 сентября по 1 декабря 2021 года разыгрываются призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от COVID-19. Всего определят тысячу победителей старше 18 лет, о них можно узнать на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф.