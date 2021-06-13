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Власти Подмосковья предложили давать скидки и подарки привившимся от COVID-19

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Фото: Оливер Ондрас / РИА Новости

Власти Московской области предложили региональным организациям и индивидуальным предпринимателям поощрять клиентов, которые привились от COVID-19. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщает ТАСС.

«Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям <…> проводить стимулирующие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) мероприятия (скидки, подарки, розыгрыши) для клиентов, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — говорится в постановлении губернатора Подмосковья, опубликованном на портале регионального правительства.

Ранее 13 июня власти Москвы запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. Так, с 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей.

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